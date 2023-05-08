По 4-му маршруту в Самаре ездит «троллейбус Победы»

Цвет троллейбуса как будто специально создан для Дня Победы. Фото: департамент транспорта г. Самары

В Самаре по 4-му маршруту ездит троллейбус, украшенный к Дню Победы. Его бортовой номер — 114.

- Водитель троллейбуса Владислава Макаренко самостоятельно украсила салон, - сообщили в департаменте транспорта г. Самары.

По имеющейся информации, Владислава Макаренко работает в ТТУ Самары уже 20 лет и украшает салоны своих троллейбусов дважды в год — на Новый год и на 9 Мая.

Машина, на которой она работает сейчас, — один из новых оранжевых «Адмиралов», появившихся в самарском троллейбусном депо № 2 около двух лет назад, в июле 2021 года. И заводская окраска этого троллейбуса очень гармонирует с цветом георгиевской ленты, ставшей в последние годы символом Дня Победы.

Судя по комментариям в соцсетях, большинству самарцев «троллейбус Победы» пришелся по душе.