В Тольятти загорелся мусорный полигон 8 мая 2023

Клубы дыма с мусорного полигона видны издалека. Фото: Константин Сурков

Вечером 8 мая 2023 года жителей Тольятти обеспокоил столб черного дыма, поднимающийся из-за домов. Как выяснилось, пожар возник на мусорном полигоне, располагающемся за Обводным шоссе. Опасности для жилых микрорайонов он не представляет.

- В 17.55 поступило сообщение о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов по адресу: г.о. Тольятти, Центральный район, Обводное шоссе 56 Б, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, площадь горения составляет 200 квадратных метров. Для тушения пожара привлечены 5 единиц техники и 11 человек из личного состава пожарной службы.

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших вследствие этого возгорания нет.

На момент публикации этого материала ликвидация пожара продолжается.