Группа станет специальным гостем праздничного концерта в честь Дня Победы. Фото: vk.com/surganovaofficial

Светлана Сурганова исполнит военные песни на площади Куйбышева в Самаре. Группа «Сурганова и Оркестр» станет специальным гостем праздничного концерта «Страна героев» 9 мая 2023.

Концерт начнется в 17.00. В День Победы на площади Куйбышева выступят творческие коллективы со всей Самарской области. Специальным гостем праздничного концерта станет группа «Сурганова и оркестр». Помимо авторских композиций Светлана Сурганова споет для самарцев «Смуглянку», «Катюшу», «Пилотов», «Дождливым вечером» и другие любимые миллионами россиян песни.

Также на концерте зрители смогут также полюбоваться вокально-хореографической постановкой «Победа будет за нами!».

А в 22.00 на первой очереди набережной и на площади Куйбышева можно будет увидеть праздничный салют.