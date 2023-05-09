Самарцев ожидают ночные заморозки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области похолодает до -4 градусов в ночь на 9 мая 2023. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

По сообщениям синоптиков, похолодание началось уже вечером понедельника, 8 мая 2023. Ночью на вторник, 9 мая, температура воздуха составила от 0 до +5.

- На территории большинства районов Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве от -1 до -4 градусов, - предупредили в Приволжском УГМС. -

Днем 9 мая 2023 воздух прогреется до +15 градусов. Однако довольно сильный северо-восточный ветер (9-14 м/с) не располагает снимать теплую одежду.

В ночь на 10 мая температура воздуха в Самарской области будет немного выше - от +2...+7 градусов. Тем не менее, на севере региона вновь возможны заморозки до -2. Днем же столбики термометров покажут до +17 градусов. В четверг, 11 мая, будет еще немного теплее. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днем - до +19 градусов.