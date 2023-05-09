Без медицинской помощи 9 мая самарцы не останутся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве рассказали про особый режим работы медицинских учреждений в Самаре 9 мая 2023. В ведомстве заверили, что несмотря на праздничные дни, самарцы не останутся без медицинской помощи. Также региональный минздрав опубликовал список приемных отделений больниц, куда горожане могут обратиться в случае необходимости

Служба неотложной помощи 9 мая 2023 в Самаре будет работает в обычном режиме: с 8.00 до 20.00. Скорая помощь по-прежнему работает круглосуточно. Открыты и стационары, и травмпункты.

Попасть на прием к участковому терапевту в поликлинику можно будет по графику выходного дня. Для пациентов с признаками вирусных инфекций будут открыты отдельные кабинеты-фильтры.