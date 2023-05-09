В Самаре начался Парад Победы

В Самаре начался Парад Победы 9 мая 2023 на площади Куйбышева. Торжественное мероприятие началось с боя курантов и исполнения композиции «Славься» ансамблем колокольного звона. По площади проехал автомобиль с командующим парадом, который поприветствовал собравшихся.

- Сегодня, когда наши воины вновь защищают страну, мы еще сильнее понимаем величие подвига наших предков, - отметил в своем обращении губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в Параде Победы примут участие более 25 расчетов, легендарный танк Т-34, техника военных лет. В параде примут участие исторические машины и вооружение времен Великой Отечественной войны: полуторки, ЗИСы, «Виллисы».

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