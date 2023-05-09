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НовостиОбщество9 мая 2023 7:17

По площади Куйбышева в Самаре 9 мая проехал автомобиль «Газ М-1», который принадлежал маршалу Жукову

В Параде Победы 9 мая 2023 в Самаре приняла участие ретро-техника времен Великой Отечественной войны
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
По площади Куйбышева проехала ретро-техника

По площади Куйбышева проехала ретро-техника

По площади Куйбышева в Самаре 9 мая 2023 проехал автомобиль «Газ М-1», который принадлежал маршалу Жукову. В Параде Победы принял участие ретро-техника времен Великой Отечественной войны.

По площади проехали автомобили и мотоциклы 40-х годов ХХ века. Среди них – «Доджи», полученные по ленд-лизу, «Виллисы» и легендарные «полуторки», Некоторые машины везли на буксире знаменитую пушку-сорокопятку, прозванную грозой врага. Пушка была найдена в доме Павлова в Сталинграде и отреставрирована.

Также по площади проехал автомобиль «Газ М-1», который принадлежал маршалу Жукову.