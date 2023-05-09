Самарцев предупредили о непогоде 9 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ледяного ветра. Из-за непогоды жителей региона просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на информацию Приволжского УГМС.

- Объявлен желтый уровень опасности, - сообщает ведомство. - В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду. Такая же ситуация сохранится вечером 09 мая.

Самарцев предупредили о необходимости соблюдать осторожность, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, ограничить выход из зданий.