В Самаре сделали бесплатным вход в музей им.Алабина 9 мая 2023

В музее ждут посетителей. Фото: https://vk.com/alabin_museum

В Самаре 9 мая 2023 сделали бесплатным вход в музей им.Алабина. В честь Дня Победы посетители могут изучить основную экспозицию музея (6+) без приобретения входных билетов. Такое сообщение появилось на страничке музея в социальной сети.

- Дорогие друзья, поздравляем вас с Днем Победы! В этот важный и светлый день давайте вспомним тех, кто отдал жизнь за Родину, трудился в тылу во имя свободы и жизни будущих поколений, - отмечают в музее.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят 9 мая по всему городу. А вечером в 17.00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт с участием группы «Сурганова и Оркестр», который завершится красочным салютом.