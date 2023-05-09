Хоровые организации региона объединились ради большого концерта Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре хор из 500 человек на ступенях Белого Дома на площади Славы исполняет песни военных лет. Марафон «Песни Победы Отцов» 9 мая 2023 года объединил хоровые организации со всего региона.

Марафон проводится по инициативе Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Хоровые организации объединились ради зрелищного совместного исполнения военно-патриотической песен на площади Славы.

Итоговый концерт марафона начался в 12.00. На ступеньках крыльца Дома Правительства региона выстроились участники концерта. Они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны– например, «Журавли» и др., а также менее известные композиции. Чтобы все желающие могли подпевать, на площади установили экраны, на которых транслировались тексты песен.