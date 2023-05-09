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НовостиОбщество9 мая 2023 8:29

В Самаре хор из 500 человек на ступенях Белого Дома на площади Славы исполняет песни военных лет

Марафон «Песни Победы Отцов» 9 мая 2023 объединил хоровые организации со всего региона
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ЗУБКОВА
Хоровые организации региона объединились ради большого концерта

Хоровые организации региона объединились ради большого концерта

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самаре хор из 500 человек на ступенях Белого Дома на площади Славы исполняет песни военных лет. Марафон «Песни Победы Отцов» 9 мая 2023 года объединил хоровые организации со всего региона.

Марафон проводится по инициативе Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Хоровые организации объединились ради зрелищного совместного исполнения военно-патриотической песен на площади Славы.

Итоговый концерт марафона начался в 12.00. На ступеньках крыльца Дома Правительства региона выстроились участники концерта. Они исполнили знаменитые песни времен Великой Отечественной войны– например, «Журавли» и др., а также менее известные композиции. Чтобы все желающие могли подпевать, на площади установили экраны, на которых транслировались тексты песен.