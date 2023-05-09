Жители Самары обсуждают арт-объект «Мужчина в стене» на 1-й Просеке

Скульптурная композиция вызвла бурное обсуждение. Фото: https://vk.com/viewsamara

Жители Самары в социальных сетях обсуждают арт-объект «Мужчина в стене» на 1-й Просеке. Скульптурная композиция, фотографиями которой поделились очевидцы, вызвала неоднозначную реакцию у горожан.

Фотографию в паблике «Красивые места Самары и области» разместила Галина Белоброва. Композиция изображает обнаженного мужчину, который лезет по каменной стене, однако частично будто бы проваливается в нее. В комментариях горожане высказывают предположения, что может означать такой необычный памятник.

- К соседу за яблоками полез? – предполагает один из самарцев.

- Застрял в текстурах, - считает другой.

- Может быть, здесь живет муж-рогоносец, к супруге которого таким образом перебирается через забор любовник? – предполагает третий.

- А может быть, это рабочего-строителя за плохую работу в стене замуровали, - высказывает предположение четвертый.

А некоторые самарцы и вовсе заявили, что новому памятнику можно на удачу натирать пятки. Ну или часть тела, которая находится немного выше.