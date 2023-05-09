Губернатор Дмитрий Азаров поздравил ветеранов с праздником Победы. Фото: правительство Самарской области

В Самаре 9 мая 2023 прошел военный Парад в честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жителей региона с праздником поздравил губернатор Дмитрий Азаров

Участие в параде приняли соединения и воинские части 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, а также сотрудники правоохранительных органов, курсанты, воспитанники кадетских корпусов и юнармейцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что 9 мая – это самый дорогой, поистине святой для каждого из нас праздник.

- В нем слились воедино память о бессмертном подвиге нашего народа. Гордость за героическое поколение воинов-победителей и тружеников тыла. Боль от потерь, которые понесла наша страна в схватке с фашизмом. Великая Отечественная война коснулась буквально каждой семьи», – отметил Дмитрий Азаров. - Наши деды и прадеды были уверены: с фашизмом покончено навсегда. Но к сожалению нацистская зараза проросла вновь у самых границ нашей Родины. И теперь пришел наш черед подняться на бой.

В этом году Парадом на площади Куйбышева командовал заместитель начальника штаба 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, гвардии полковник Евгений Гуфраев. Принимал Парад заместитель командующего 2 Гвардейской армии гвардии-полковник Александр Липатов.

- В этот день мы отдаем дань безмерного уважения поколению гигантов – советским воинам, преградившим путь нацизму, - отметил Александр Липатов.

Торжественным маршем в числе парадных расчетов прошли парадные расчеты соединений и воинских частей 2 Гвардейской армии студенты, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов региона и др.

По площади Куйбышева проехал легендарный танк Т-34 и техника, которая находится на вооружении войск Центрального военного округа.