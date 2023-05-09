Елена Лапушкина поздравила жителей Самары с Днем Победы

Глава Самары Елена Лапушкина поздравила горожан с Днем Победы 9 мая 2023. Она отметила, что святая обязанность каждого жителя страны – не дать подрастающему поколению забыть, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне.

- Этот день откликается в наших сердцах радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и благодарной гордостью за силу, мужество и стойкость победителей, - отметила Елена Лапушкина. - Мы преклоняемся перед теми, кто отстоял целостность Отечества и бесконечно благодарны тем, кто восстанавливал нашу страну из руин. Подвиг отцов и матерей, дедушек и бабушек, которые ковали Победу, навсегда в наших сердцах. И теперь задача потомков – сохранять и развивать то, что создано железной волей, суровыми лишениями и самоотверженным трудом!

Елена Лапушкина заверила – власти города приложат все усилия, чтобы бойцы СВО и их семьи чувствовали поддержку земляков.