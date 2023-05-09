Самарские полицейские приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы

Самарские полицейские приняли участие в Параде Победы на площади Куйбышева 9 мая 2023 года. Парадный расчет из 71 сотрудника полиции участвует в параде уже 10 лет. Парадную коробку, состоящую из лучших сотрудников органов внутренних дел, возглавляет начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Михаил Зефиров.

После парада начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов совместно с первыми лицами региона возложил цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. Участники парада и горожане минутой молчания отдали дань памяти всем, кто ценой собственной жизни сделал возможной Победу в Великой Отечественной войне.