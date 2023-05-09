Тренер «Локомотива» Галактионов оценил возможность участия Пиняева в матче с «Крыльями Советов»

Сергей Пиняев перешел из "Крыльев Советов" в "Локомотив" минувшей зимой. Фото: РПЛ

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил возможность участия Сергея Пиняева в матче с «Крыльями Советов» 14 мая. Он заявил, что окончательного решения по данному вопросу еще не принято. Об этом сообщает ТАСС.

Решение об участии Сергея Пиняева в матче против самарской команды «Крылья Советов» тренерский штаб «Локомотива» примет на этой неделе. Полузащитник получил травму в матче с ЦСКА, и в результате пропустил две последние игры «Локомотива» - с «Химками» и «Сочи».

14 мая «Локомотив» должен встретиться с самарскими «Крыльями Советов», за которые долго играл Пиняев. Самарские болельщики гадают, смогут ли увидеть одного из любимых игроков на поле, но уже в форме команды-противника.

- Пиняев должен выйти в общую группу. Он уже планомерно готовится, будем надеяться, - рассказал Галактионов. – Однако форсирования точно не будет. Нам важен полностью здоровый игрок.

Напомним, Сергею Пиняеву 18 лет. Он перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив» этой зимой.