В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ночных заморозков 9 мая 2023

Заморозки могут погубить дачные посадки. Фото: vk.com/iznanka63

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за ночных заморозков в ночь с 9 на 10 мая 2023. Информацию опубликовало региональное управление МЧС.

- В Самаркой области объявлен оранжевый уровень опасности, - сообщили в МЧС. - В ночные и утренние часы 10 мая 2023 года местами в Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы, температура воздуха составит от -0 до -3 С.

В связи с ухудшением погоды ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает жителей о необходимости одеваться теплее, чтобы не допускать переохлаждения.

А дачникам стоит уделить внимание защите растений – укрыть их пленкой или соломой.

В социальных сетях дачники уже пожаловались на то, что заморозки погубили посадки.