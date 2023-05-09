Вечный Огонь потух 9 мая в Тольятти. Фото: соцсети

В Тольятти потух Вечный огонь в Парке Победы 9 мая 2023 года. Это произошло во время торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фотографиями жители города поделились в социальных сетях.

- У собравшихся недоумение, - написали очевидцы. Горожане выразили немалое беспокойство порисходящим.

Мэр Тольятти Николай Ренц прокомментировал встревоживший горожан инцидент.

- Причиной временного отключения Вечного Огня стала авария в одном из коллекторов, - сообщил Николай Ренц в своем телеграм-канале. - Сейчас все в порядке, ситуация нормализована, Вечный Огонь снова горит. Спасибо нашим коммунальным службам за оперативную работу в этот праздничный день!

Незадолго до этого стало известно об аварии и пожаре в коллекторе, в котором проходят теплопроводы и кабели высокого напряжения в Автозаводском районе Тольятти. Из-за этого несколько кварталов Тольятти временно остались без электричества.