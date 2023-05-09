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НовостиОбщество9 мая 2023 12:42

Появилось видео Парада Победы в Самаре, в котором приняли участие около 2000 военнослужащих и десятки военных машин

Торжественный парад прошел на площади Куйбышева 9 мая 2023
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Торжественный парад прошел на площади Куйбышева в Самаре

Торжественный парад прошел на площади Куйбышева в Самаре

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Появилось видео Парада Победы в Самаре, в котором приняли участие около 2000 военнослужащих и десятки военных машин. Торжественный парад 9 мая 2023 года традиционно прошел на пощади Куйбышева.

Парадом на площади Куйбышева командовал замначальника штаба 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев. Принимал Парад замкомандующего 2 Гвардейской армии гвардии полковник Александр Липатов.

По площади прошли более 25 парадных расчетов – воинские соединения, правоохранительные органы, студенты, кадеты, Юнармейцы - в общей сложности около двух тысяч человек. Также по площади проехала историческая и современная военная техника. Жители региона увидели автомобили Урал с гаубицами Д-30, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», модернизированные машины связи – комплексы нового поколения Р-431М и Р-416,. Также зрители могли полюбоваться на легендарный Т-34 , ЗИСы, «Виллисы», полуторки и автомобиль «ГАЗ М-1», на котором ездил маршал Жуков.