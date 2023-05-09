Водителя LADA Priora госпитализировали после ДТП с Hyundai Creta в Самаре

После аварии одного из водителей пришлось госпитализировать. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре водителя LADA Priora госпитализировали после ДТП с Hyundai Creta. Подробности ДТП рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло около 11 утра 8 мая. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, 48-летняя женщина-водитель за рулем Hyundai Creta ехала по ул.Ставропольская и в районе дома № 61 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу LADA Priora под управлением 54-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

- От удара «Приору» отбросило на стоящую «Газель», - рассказали правоохранители.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Водителя «Приоры» с травмой головы госпитализировали.

- В отношении женщины - водителя сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.