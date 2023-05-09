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НовостиОбщество9 мая 2023 14:33

Самарскую телебашню 9 мая 2023 украсит праздничная подсветка

В Самаре телебашню украсят фото фронтовиков в орденах
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Праздничную подсветку включат на телебашне в сумерках. Фото: Правительство Самарской области

Праздничную подсветку включат на телебашне в сумерках. Фото: Правительство Самарской области

Самарскую телебашню 9 мая 2023 украсит праздничная подсветка и фото фронтовиков в орденах. Об этом сообщает РТРС.

Праздничное украшение появится на 19 телебашнях страны. Самое красочное шоу можно будет увидеть на Останкинской телебашне. С 20.00 и до полуночи на столичной телебашне пройдет световое шоу с зенитными прожекторами.

В Самаре праздничную подсветку включат с наступлением сумерек и будут демонстрировать до 23.00

В регионах поздравления и символы праздника появятся на медиаэкранах. Известно, что в Самаре телебашню украсит фото фронтовиков в орденах.

В других городах телебашни тоже будут украшены. Там появятся георгиевские ленты, знамя Победы над Рейхстагом, штурмовик Ил-2, красная звезда на фоне триколора и т.д.

Кроме Москвы и Самары праздничные подсветки в честь Дня Победы загорятся на телебашнях в Благовещенске, Брянске, Воронеже, Кызыле, Назрани, Нижнем Новгороде, Новгороде, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Якутске и Ярославле