На площади Куйбышева начался праздничный концерт Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

На площади Куйбышева в Самаре начался праздничный концерт в честь Дня Победы 9 мая 2023. Перед зрителями, собравшимися перед сценой, выступают артисты Самарской области.

Концерт начался в 17.00. На большую, празднично украшенную сцену выходят музыканты, певцы и танцоры. Они исполняют тематические композиции – песни военных лет и современные произведения.

Вечером, в 20.30 ожидается выступление хэдлайнеров – группы «Сурганова и Оркестр». Светлана Сурганова споет как свои песни, так и знаменитые композиции военных лет- «Смуглянку», «Катюшу», «Журавли» и др.

А завершится концерт ярким праздничным салютом. Он прогремит в 22.00.