В Самаре хотят отменить 40 автобусных маршрутов

Ряд автобусных маршрутов могут отменить Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре могут отменить около 40 автобусных маршрутов. Такая информация содержится в комплексной схеме организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации. Документ уже утвердило региональное правительство.

Предполагается, что изменения наступят в 2024 году. Речь идет об отмене автобусов, следующих по маршрутам следующих номеров: №№ 4, 12, 21м, 22, 23, 27, 29, 30, 39, 46, 48д, 48к, 53, 89, 92, 96, 99, 131, 203, 205, 207, 213, 215, 217, 226, 229, 247, 253, 261, 266, 268, 277, 295, 297, 410м, 480 и др.

Кроме того, в областном центре могут отменить трамваи №№ 2, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 20к, 21 и 24к, а также троллейбусы №№ 4к, 10 (его заменят на автобус), 12, 19, 20.

В качестве причин, по которым в городе могут отменить автобусные маршруты, обозначены низкий пассажиропоток, а также взаимное дублирование маршрутов.

Кроме отмены ряда маршрутов документ предполагает удлинение или изменение некоторых маршрутов. Кроме того, в городе могут появиться новые маршруты общественного транспорта.