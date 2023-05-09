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НовостиОбщество9 мая 2023 15:16

Светлана Сурганова выйдет на сцену площади Куйбышева в Самаре в 20.30

Группа «Сурганова и Оркестр» выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы 9 мая 2023
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Пока на сцене выступают местные артисты

Пока на сцене выступают местные артисты

Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Светлана Сурганова выйдет на сцену площади Куйбышева в Самаре в 20.30. Об этом журналисту «КП-Самара» стало известно из расписания выступления артистов.

Напомним, группа «Сурганова и Оркестр» выступит на праздничном концерте в честь Дня Победы 9 мая 2023. Концерт уже начался, сейчас на сцене зрителей радуют артисты Самарской области. Зрители уже собираются на площади. Несмотря на прохладную погоду, народу уже довольно много.

Все ждут хэдлайнера – Светлану Сурганову, которая исполнит собственные известные песни и любимые самарцами композиции военных лет.

Поле концерта самарцы смогут полюбоваться на яркий салют. Он прогремит в 22.00