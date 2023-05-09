Праздник завершился красочным салютом. Фото: Андрей Савельев

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Победы на праздничном концерте "Страна героев" на площади Куйбышева. 9 мая по всей в Самарской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память о великом подвиге поколения победителей почтили во всех муниципалитетах региона. А вечерний концерт на площади Куйбышева и салют стали кульминацией праздника.

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к землякам со сцены. Он подчеркнул, что святой день, когда 78 лет назад наши деды и прадеды возвращались к мирной жизни с победой, отмечает сегодня каждая российская семья.

- В каждой семье есть свои герои, которые отдали все, что у них было, для победы над фашизмом. И сегодня наши доблестные защитники Отечества, верные заветам своих дедов и прадедов, с оружием в руках защищают мирное небо над нашей Самарской областью и над Россией, - отметил глава региона. - Я поздравляю вас с праздником, вас - наследников победителей. Я от всей души желаю всем нам стойкости и мужества. Нам есть на кого равняться, а значит, все преодолеем и победим.

Праздничный концерт на площади Куйбышева открыл коллектив Государственного академического Волжского народного хора им. П. Милославова песней «Поклонимся великим тем годам». Также прозвучали песни военных лет в исполнении солистов Самарского оперного театра, выступил ансамбль эстрадного танца «Акварели», детский музыкальный театр «Задумка» и другие коллективы.. Финальным аккордом вечера стало выступление специального гостя концерта - группы «Сурганова и Оркестр».

- Для нас большая радость и большая честь петь сегодня здесь для вас военные песни, песни довоенных лет, те песни, на которых мы выросли и которые для меня лично знаковые. Они знакомы и вам, и мы вместе будем петь их всей площадью, - обратилась к горожанам Светлана Сурганова.

Завершился концерт по традиции праздничным салютом.