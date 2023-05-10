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НовостиОбщество10 мая 2023 3:58

Обновление территории «Спортивного ядра» в Кинеле Самарской области завершат к июлю 2023

В этом году идет реализация третьего этапа благоустройства «Спортивного ядра»
Ирина СИНЕГУБОВА
Проект предусматривает и четвертый заключительный этап при условии победы территории на голосовании. Фото: национальныепроекты.рф

Проект предусматривает и четвертый заключительный этап при условии победы территории на голосовании. Фото: национальныепроекты.рф

В 2023 году в городе Кинель Самарской области продолжают благоустраивать территорию комплекса «Спортивное ядро» у образовательного центра «Лидер» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

В городской администрации отметили, что сейчас уже пробурили отверстия для ограждений будущей футбольной площадки, убирают лишний грунт и мусор с территории. Все работы должны завершиться не позднее 15 июля этого года. Современная площадка для мини-футбола будет размером 44 на 26 метров с ограждениями высотой в 3,5 метра.

В этом году идет реализация третьего этапа благоустройства «Спортивного ядра». Ранее там оборудовали баскетбольную площадку, зоны для воркаута и кросс-фита, установили тренажеры.

Проект предусматривает и четвертый заключительный этап при условии победы территории на голосовании. Тогда специалисты установят еще трибуны, сделают полосу препятствий и беговой дорожки, освещение и ограждения.

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