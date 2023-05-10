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НовостиОбщество10 мая 2023 4:35

В Самаре могут перенести грузовую переправу «Октябрьский спуск – Рождествено»

Власти хотят построить новую трехуровневую набережную от монумента «Ладья» до улицы Шмидта
Ирина СИНЕГУБОВА
Улицу Лейтенанта Шмидта должны реконструировать к 2029 году.

Улицу Лейтенанта Шмидта должны реконструировать к 2029 году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре грузовую переправу «Октябрьский спуск – Рождествено» на спуске улицы Лейтенанта Шмидта могут перенести из-за строительства новой набережной. Соответствующая информация появилась в документации на сайте регионального Минстроя.

Напомним, в Самаре планируется комплексное развитие территории в границах реки Волги, Постникова Оврага, улицы Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, улицы Лесной и завода КИНАП.

Проект предусматривает и работы на участке в районе улицы Лейтенанта Шмидта. Ее должны реконструировать к 2029 году. В дальнейшем власти хотят построить новую трехуровневую набережную от монумента «Ладья» до улицы Шмидта, где расположена грузовая переправа. Это могут реализоваться до 2033 года.

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