Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС подал заявку на участие в ВХЛ

Сейчас идет проверка документов клубов на соответствие всем требованиям регламента. Фото: ЦСК ВВС

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС подал заявку на участие в всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Всего 29 клубов подали заявку на участие в PARI ВХЛ – Кубке Шелкового пути сезона 2023/2024. В их числе 5 потенциальных новичков Лиги, среди которых и самарская команда. Отмечается, что документы на участие не подали ангарский клуб «Ермак» и тольяттинская «Лада».

В настоящее время идет проверка документов клубов на соответствие всем требованиям регламента. Окончательный состав участников сезона 2023/2024 будет утвержден Правлением Лиги 21 мая 2023 года в Сочи.

Напомним, в апреле 2023 года хоккеисты ЦСК ВВС выиграли Кубок Федерации.

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