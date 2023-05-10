Житель Самарской области взял кредиты и перевел все деньги лже-правоохранителям

После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области 22-летний местный житель, который работает машинистом насосных установок на нефтеперерабатывающем предприятии, перевел мошенникам почти 900 тысяч рублей.

— В течение одного из праздничных дней мая парню на телефон звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседники рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет. Молодой человек долго не поддавался на уговоры неизвестных, но они были, по его словам, очень убедительными и настойчивыми.

В результате парень взял в нескольких банках кредиты и перевел на продиктованный счет мошенников 894,5 тысяч рублей. После совершения операций звонившие перестали выходить на связь. Спустя время молодой человек понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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