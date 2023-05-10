Самым популярным форматом детского летнего отдыха в Самаре станет дача

Отправить ребенка в летний лагерь собираются 16%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что в Самаре самым популярным форматом детского летнего отдыха станет дача. Число родителей, которые планируют отправить ребенка в «загородную резиденцию», в этом году больше, чем когда-либо.

Так, 42% родителей отправят школьников проводить летние каникулы на даче или в деревне. По словам еще 20% родителей, дети на все лето останутся дома. Отправить ребенка в летний лагерь собираются 16%, 10% организуют отдых на Черноморском побережье, чаще всего родители выбирают Сочи, Анапе или Геленджик.

Часть самарцев намерены устроить детям поездку по России, родители называли Карелию, Адыгею, Ставропольский край, или же выезд за границу в Турцию, Египет, Израиль (по 5%). А вот о школьном лагере сообщили только 1% родителей.

Среди других вариантов детского отдыха родители называли подготовку к поступлению в вуз, подработку, пребывание у родственников, поправление здоровья в санатории.

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