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НовостиОбщество10 мая 2023 6:58

В Самаре обнаружили нарушения в работе «Спецкомбината ритуальных услуг»

Все дело в ошибках бухгалтерского учета
Ирина СИНЕГУБОВА
Было и занижение части прибыли для перечисления в бюджет Самары.

Было и занижение части прибыли для перечисления в бюджет Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверка финансово-хозяйственной деятельности «Спецкомбината ритуальных услуг» выявила нарушения при ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности предприятия. Об этом сообщает Счетная палата Самарской области.

Так, не была проведена инвентаризация счетов незавершенного строительства, дебиторской и кредиторской задолженности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Также обнаружено завышение показателей по строкам баланса основных средств, целевого финансирования и некоторых других счетов.

С нарушением сформированы и отдельные показатели, из-за чего данные бухгалтерского учета оказались не совсем достоверны. Было и занижение части прибыли для перечисления в бюджет Самары.

Информация о всех нарушениях и недостатках направлена руководителю «Спецкомбината ритуальных услуг, а также руководителю департамента управления имуществом Самары, мэру и в городскую Думу.

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