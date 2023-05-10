Движение транспорта перекроют по ул. Майской в Самаре с 15 по 22 мая 2023 года

Проезд ограничат из-за работ по прокладке колодцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на неделю закроют проезд по улице Майской. Движение ограничат в районе пересечения с улицей Черемшанской. Об этом сообщает администрация Самары.

- Временное ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству линии отведения поверхностных стоков (прокладке колодцев). Оно будет действовать с 5:00 15 мая до 23:59 22 мая 2023 года, - отметили в мэрии города.

Проехать нельзя будет в районе жилых домов № 158 и 160 по улице Черемшанской. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема перекрытия движения Фото: администрация Самары

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