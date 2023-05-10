Еще шесть вагонов метро отправят на капремонт из Самары в Санкт-Петербург

с капремонтом подрядчик должен справиться до 30 ноября этого года.
Фото: администрация Самары
В ближайшее время из Самары на капитальный ремонт в заводских условиях в Санкт-Петербурге отправят еще шесть вагонов метрополитена, в их числе два головных и четыре промежуточных.
— Их заберут представители подрядной организации. На ремонтный завод вагоны поедут по железной дороге своим ходом. Согласно техзаданию с капремонтом подрядчик должен справиться до 30 ноября этого года, — рассказали в администрации Самары.
После доставки обратно в Самару и необходимых работ обновленные вагоны выйдут на линию. Ожидается, что они начнут курсировать в декабре. Напомним, «Самарский метрополитен» прогнозирует увеличение пассажиропотока в метро из-за ввода новой станции «Театральной». Поэтому предприятие планирует сократить интервал движения поездов до 7-8 минут.
Для этого обучат дополнительную группу машинистов и продолжится обновление подвижного состава электродепо «Кировское».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.