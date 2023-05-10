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НовостиОбщество10 мая 2023 7:35

Еще шесть вагонов метро отправят на капремонт из Самары в Санкт-Петербург

На ремонтный завод вагоны поедут по железной дороге своим ходом
Ирина СИНЕГУБОВА
с капремонтом подрядчик должен справиться до 30 ноября этого года.

с капремонтом подрядчик должен справиться до 30 ноября этого года.

Фото: администрация Самары

В ближайшее время из Самары на капитальный ремонт в заводских условиях в Санкт-Петербурге отправят еще шесть вагонов метрополитена, в их числе два головных и четыре промежуточных.

— Их заберут представители подрядной организации. На ремонтный завод вагоны поедут по железной дороге своим ходом. Согласно техзаданию с капремонтом подрядчик должен справиться до 30 ноября этого года, — рассказали в администрации Самары.

После доставки обратно в Самару и необходимых работ обновленные вагоны выйдут на линию. Ожидается, что они начнут курсировать в декабре. Напомним, «Самарский метрополитен» прогнозирует увеличение пассажиропотока в метро из-за ввода новой станции «Театральной». Поэтому предприятие планирует сократить интервал движения поездов до 7-8 минут.

Для этого обучат дополнительную группу машинистов и продолжится обновление подвижного состава электродепо «Кировское».

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