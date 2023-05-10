Chevrolet Niva съехала в кювет и опрокинулась в Самарской области 9 мая 2023

Автомобилистка нарушила правила расположения машины на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В День Победы, 9 мая, в 17:05 30-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Niva съехала в кювет, и транспортное средство опрокинулось в Самарской области.

— ДТП произошло на автодороге Самара-Бугуруслан в Кинельском районе. Автомобилистка ехала со стороны Бугуруслана в направлении Самары. Она нарушила правила расположения машины на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Съехав в правый кювет по ходу своего движения, женщина допустила последующее опрокидывание транспортного средства. В результате аварии пострадала женщина-водитель и ее 40-летний пассажир.

Их госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи назначили пострадавшему пассажиру амбулаторное лечение.

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