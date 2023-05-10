Более 700 человек стали участниками акций «Песни Победы Отцов» и «Вальс Победы» в Самаре

Хор из 500 мужчин исполнил песни военных лет на ступенях "Белого дома" 9 мая 2023 года/ Фото: Единая Россия

Во вторник, 9 мая 2023 года, на площади Славы в Самаре прошли две масштабные патриотические акции: «Песни Победы Отцов» и «Вальс Победы». В них приняли участие более 700 человек, в том числе сторонники «Единой России», активисты «Молодой гвардии» и депутаты.

Так, на ступенях здания правительства Самарской области накануне выступил хор из 500 мужчин. Он исполнил песни военных лет: «Журавли», «Смуглянка», «Священная война», «День Победы» и другие. Подпевать могли все желающие. Для этого на площади установили экраны с текстами песен.

- В Самаре впервые состоялось такое уникальное событие! Деды, отцы, сыновья, внуки спели хором любимые песни в рамках патриотического марафона «Песни Победы отцов». Его инициатором выступил Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в регионе под руководством Константина Доладова, - поделилась участница мероприятия, директор гимназии № 3, координатор партпроекта «Новая школа» в Самарской области Светлана Ильина.

Акция «Вальс Победы», которая прошла в амфитеатре на площади Славы, объединила более 200 молодых людей. Среди них: школьники, студенты, представители молодежных и патриотических организаций, активисты «Молодой гвардии». Главной композицией флешмоба в Самаре стала песня «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона. Станцевали 9 мая 2023 года «Вальс Победы» также в Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Похвистневе.

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