Вторую «Ленинградку» построят в Самаре до 2025 года

В Самаре хотят сделать еще одну полностью пешеходную улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда и где в Самаре хотят построить вторую «Ленинградку». Речь идет о планах по созданию еще одной полностью пешеходной улицы. Информация размещена в документах о развитии крупной территории вдоль берега Волги на сайте регионального Минстроя.

Так, планируется преобразить площадку в границах улицы Лесной, Северо-Восточной магистрали, Ново-Садовой, Постникова оврага, Саперной, Липецкой, Автобусного проезда, Скляренко Николая Панова и Масленникова.

Проектом предусмотрено строительство трехуровневой набережной от монумента «Ладья» до улицы Лейтенанта Шмидта. К ней от Фабрики-кухни будет вести широкий пешеходный бульвар. По задумке проектировщиков, он должен стать второй «Ленинградкой» - полностью пешеходной улицей с развитым стрит-ритейлом и прогулочными активностями.

Проектирование и строительство пешеходного бульвара намечено на ближайшие годы. Проект должны реализовать до 2025-го.

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