Самарский полицейский рассказал о составлении протоколов из-за курения детей

Если родители не могут забрать своего ребенка, подростка отправят в ЦНС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский полицейский рассказал, как детей будут привлекать к ответственности за курение. Об этом сообщает tvsamara.ru.

Так, если на маршруте патрулирования сотрудники полиции увидят несовершеннолетних с электронной сигаретой, то после получения информации о личных данных, ребенка доставят в ПДН. Потом инспектор свяжется с родителями и, вероятнее всего, составит административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

В случае, когда родители по какой-либо причине не могут забрать своего ребенка, подростка отправят в центр для несовершеннолетних. Там он будет находиться до тех пор, пока его не заберут родители или законные представители, например дедушка или бабушка.

Напомним, вступает в силу закон, предусматривающий повышение штрафов за привлечение несовершеннолетнего к курению никотиносодержащей продукции. Для граждан он увеличится до 5 тысяч рублей, а для родителей или законных представителей – до 7 тысяч рублей. Также ужесточили наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств.

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