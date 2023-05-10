Тепло и дожди вернутся в Самарскую область во второй половине недели

Синоптики прогнозируют в Самарской области кратковременные дожди и грозу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда арктический воздух и ночные заморозки покинут Самарскую область. Ждать осталось совсем недолго. Погода начнет меняться в регионе во второй половине этой недели.

- В первую половину недели сохранится влияние холодного антициклона. В последующем под влиянием южного циклона характер погоды постепенно изменится. Местами пройдут дожди, температура воздуха повысится, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в четверг, 11 мая 2023 года, в Самарской области ожидаются кратковременные осадки. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с. Воздух прогреется до +14…+19 градусов. В пятницу, 12 мая, в регионе возможны не только дождь, но и гроза. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура будет держаться в пределах +13…+18 градусов.

С 13 по 15 мая 2023 года в губернии вновь ожидаются кратковременные дожди. По ночам столбик термометра будет опускаться до +5…+10 градусов. Днем будет теплее – около +15…+20 градусов.

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