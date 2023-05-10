Светлана Сурганова рассказала о своей любви к Самаре и эмоциях от выступления 9 мая 2023

Перед исполнением каждой песни певица называла композиторов, авторов слов и когда она была написана. Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

В День Победы, 9 мая 2023 года, на площади Куйбышева в Самаре выступила Светлана Сурганова. После завершения концертной программы певица рассказала о своих эмоциях от выступления и любви к Самаре, сообщает Sovainfo.ru.

— Самару люблю уже много лет. Люди вместе с нами пели удивительные военные песни потрясающих композиторов. Эти песни меня воспитали в свое время, и, я думаю, очень многих, кто пришел на праздник, — отметила Светлана.

«Бьется в тесной печурке огонь», «Журавли» и «Катюшу» вся площадь подпевала хором. По словам артистки, группа старалась исполнить песни максимально приближенно к оригиналу. К аранжировкам старались подойти максимально деликатно.

Перед исполнением каждой песни певица называла композиторов, авторов слов и когда она была написана. По ее словам, ей важно было об этом напомнить, так как это наша история, которая учит быть благородными, стойкими и надежными. Светлана отметила и атмосферу Самары.

— Самара – очень прогрессивный и энергетически мощный город. Я хочу пожелать не терять эту детальность, силу, умение взаимодействовать друг с другом, любить и поддерживать друг друга. Нет ничего важнее человеческих отношений. Самара, я люблю вас, — призналась Светлана Сурганова.

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