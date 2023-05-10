Новый двигатель для БПЛА разработали в Самарском университете

Двигатель планируют запустить в производство на самарском предприятии / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников. Аппарат прост, надежен и легок в ремонте. Еще одно его преимущество – низкая стоимость. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам разработчиков, двигатель для БПЛА обладает высокой литровой мощностью, устойчив к внешним электромагнитным воздействиям, а также приспособлен к крупносерийному производству. Созданный самарскими учеными аппарат можно будет использовать не только для беспилотников, но и для наземной мототехники (мотоблоки, газонокосилки, бензопилы и др.). Для этого, правда, необходимо будет модифицировать устройство.

Самарский двигатель сможет стать заменой импортным, которые сейчас недоступны из-за высокой стоимости или прекращения поставок в Россию. В ближайшее время аппарат воплотят в металле, чтобы выполнить программу испытаний и доводки. В дальнейшем разработку намерены запустить в производство на одном из местных предприятий.

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