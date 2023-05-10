Житель соседнего региона забыл свой паспорт в украденной в Самарской области машине

По словам вора, машину он украл, чтобы покататься. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани у супруг пропал черно-зеленый «ВАЗ-2105», припаркованный около дома в районе проспекта 50 лет Октября. Пропавший автомобиль нашли в тот же день в другом районе города на ул. Фрунзе с поврежденным замком зажигания.

— В салоне машины был обнаружен паспорт похитителя. Им оказался 25-летний житель Ульяновской области, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, молодой человек устроился монтажником в одну из подрядных организаций, которая выполняла работы в Сызрани. Полицейские установили возможные места нахождения парня и задержали его.

Житель соседней области во всем сознался. По его словам, машину продавать он не собирался, а украл, чтобы покататься. В настоящий момент возбуждено уголовного дело, парень находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а похищенный автомобиль вернули законному владельцу.

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