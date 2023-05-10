Современная площадка с тренажерами появилась во дворе на ул. Ленинской в Самаре

Проект был реализован по заявке местных жителей Фото: администрация Самары

Дворы Самары продолжают преображаться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, на улице Ленинской, 200 появилась современная спортивная площадка с тренажерами. Об этом сообщили в мэрии.

– Специалисты заасфальтировали пешеходные дорожки, оборудовали площадку спортивными тренажерами и безопасным покрытием. Работы практически завершили, – рассказала глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Спорткомплексы уже прошли успешные испытания. В ближайшее время специалисты приступят к озеленению участков и установке ограждений.

Отмечается, что проект был реализован по заявке местных жителей. Площадка уже стала популярной.

– Мы решили уделить внимание развитию спорта. Здорово, что у нас теперь тренажеры во дворе – можно выйти и сразу позаниматься, – поделился житель дома по улице Садовой, 199 Олег Сапрыкин.

По данным мэрии, в 2023 году обновление затронет около 50 городских дворов. Работы также будут выполнены в рамках нацпроекта.

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