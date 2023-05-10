Более полумиллиона рублей вывели из самарского РКЦ «Прогресс» по методу «мертвых душ»

Бывших сотрудников предприятия признали виновными в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двое бывших сотрудников РКЦ «Прогресс» вывели с предприятия полмиллиона рублей по методу «мертвых душ». Их признали виновным в мошенничестве, но те пытаются оспорить приговор.

Обвиняемыми проходят экс-начальник цеха Семыкин и его подчиненная Сальникова. Насколько известно, женщина рассказала своему руководителю про слесаря (бывшего сожителя), у которого болен отец. Она попросила сделать так, чтобы мужчина не работал, но зарплата ему все равно бы начислялась.

Семыкин согласился. Они договорились с Сальниковой, что половину зарплаты слесаря будет получать Семыкин. В какой-то момент экс-начальник цеха решил уволить неработающего сотрудника, но подчиненная попросила его подождать. Как пишет Волга Ньюс, в общей сложности «мертвой душе» перечислили более полумиллиона рублей.

Сам слесарь на суде заявил, что сказал Сальниковой о своем желании уволиться, но та предложила повременить с этим, чтобы шел трудовой стаж. Женщина заявила, что она сможет оформить все необходимые служебные документы – якобы человек выполняет свою работу за пределами РКЦ. Мужчина спросил у нее про зарплату, но та заявила, что это не его дело, и попросила передать ей свою банковскую карту.

О махинациях на предприятии стало известно сотрудникам ФСБ. Сальникову и Семыкина задержали, а затем возбудили в отношении них уголовное дело о мошенничестве. В дальнейшем суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, а женщину – к трем годам колонии общего режима. Сальникова обжаловала это решение в областном суде, но тот оставил приговор в силе.

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