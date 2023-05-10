В Самарскую область в конце недели придут дожди и потепление

Воздух прогреется до +17, +19 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После майских праздников в Самарскую область вновь вернуться теплые дни. Погодные изменения начнутся в конце рабочей недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– Со сменой потоков в средней тропосфере на юго-западные характер погоды постепенно изменится. В пятницу Самарская область окажется во власти южного циклона. Пройдут дожди, температура воздуха повысится, – рассказала синоптик Надежда Пестрикова.

В четверг, 11 мая 2023 года, воздух прогреется до +14, +19 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду.

В пятницу, 12 мая 2023 года, направление ветра сохранится. Температура воздуха составит +13, +18 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.