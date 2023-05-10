В Самарскую область в конце недели придут дожди и потепление

Воздух прогреется до +17, +19 градусов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После майских праздников в Самарскую область вновь вернуться теплые дни. Погодные изменения начнутся в конце рабочей недели. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
– Со сменой потоков в средней тропосфере на юго-западные характер погоды постепенно изменится. В пятницу Самарская область окажется во власти южного циклона. Пройдут дожди, температура воздуха повысится, – рассказала синоптик Надежда Пестрикова.
В четверг, 11 мая 2023 года, воздух прогреется до +14, +19 градусов. Также ожидается северо-восточный ветер. Его порывы достигнут 5-10 метров в секунду.
В пятницу, 12 мая 2023 года, направление ветра сохранится. Температура воздуха составит +13, +18 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
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