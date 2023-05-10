Мобилизованный самарский журналист Илья Круговой опубликовал данные о своей зарплате

Зарплата Ильи Кругового составила около 194 тысяч рублей без вычета налога. Фото: t.me/corleonespeaking

В Самаре мобилизованный журналист Илья Круговой поделился данными о своей заработной плате. Расчетный лист за апрель 2023 года он опубликовал в своем телеграм-канале.

— А то упрекают меня тут некоторые. Листки сформировали только сегодня, видимо, из-за выходных. Сегодня же и ждем перечисления, — написал 10 мая Илья Круговой.

Судя по расчетному листку зарплата мобилизованного журналиста в апреле сложилась из ежемесячной премии (4590 рублей), оклада по воинскому званию (6026 рублей), оклада по воинской должности (12052 рубля), ежемесячной надбавки за особые достижения (13 257 рублей) и ежемесячной соцвыплаты мобилизованным (158 тысяч рублей).

Таким образом, зарплата Ильи Кругового составила около 194 тысяч рублей, а с учетом вычета налога будет начислено около 189 тысяч рублей.

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