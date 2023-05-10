В Самарской области продолжают искать молодого инвалида, который бесследно исчез в лесу

Мужчину ищут полиция и волонтеры Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски жителя села Малячкино Шигонского района Дмитрия З. 34-летний мужчина – инвалид с ментальными нарушениями. Он бесследно исчез 8 мая 2023 года – пропал в лесном массиве в примерно 8 километрах от дома. С того момента о нем ничего неизвестно.

– Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения полиции Самарской области, организации правоохранительной направленности и волонтерам. Помощь в поиске пропавшего оказывают представители «Лиза Алерт», – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На вид пропавшему 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров. У Дмитрия крупное телосложение, прямые темные короткие волосы, овальное лицо и прямой нос. В момент исчезновения он был одет в черную кепку с козырьком, коричневую демисезонную х/б куртку, утепленные синие брюки, черные галоши. Может нуждаться в помощи медиков.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону дежурной части МУ МВД России «Сызранское» (8464) 33-38-66, по телефону дежурной части отделения полиции по Шигонскому району 8 (846-48) 2-14-09, 8-927-210-29-61 либо 112.

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