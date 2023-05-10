В Самарской области 125 пьяных водителей «поймали» полицейские за праздничные дни

Более 498 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 5 по 9 мая полицейские выявили более 3400 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 125 водителей, а без водительских удостоверений – 37 жителей региона. Более 498 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 127 раз.

Также зафиксировано 98 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 242 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 586 водителей.

В отношении 10 человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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