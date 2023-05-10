Горячую воду отключат в Самаре с 11 по 24 мая 2023 года

Горячей воды не будет в части Промышленного и Кировского районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 11 мая 2023 года, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний. Сети проверят повышенным давлением теплоносителя. В этот период в домах некоторых горожан может пропасть горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Ограничение затронет жителей части Промышленного и Кировского района. Горячую воду отключат в домах, расположенных в границах следующих улиц: Карла Маркса, Стара-Загора, Ново-Вокзальная, XXII Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева. Забыть о ванне и мыться в тазиках местным жителям придется до 24 мая 2023 года.

На время гидравлических испытаний теплоэнергетики призывают самарцев не приближаться к трубам надземной прокладки и тепловым камерам, к местам парения и просадки грунта, а также не оставлять авто и другое имущество в охранных зонах теплотрасс.

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