Минкульт РФ направит свыше 13 млн рублей на обновление старообрядческой церкви в Самаре

Срок реализации проекта – до осени 2024 года Фото: Яндекс.Карты

В Самаре продолжится реставрация старообрядческой церкви. На эти цели направят 13,38 млн. рублей. Деньги выделит министерство культуры РФ. Информация размещена на сайте госзакупок.

Работы будут выполнены на объекте культурного наследия регионального значения «Старообрядческая церковь», «Храм во имя Казанской Пресвятой Богородицы». Здание находится на улице Льва Толстого, д. 14.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займется обновлением объекта. Он будет определен после 1 июня 2023 года. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2024 года.

Напомним, старообрядческую церковь в Самаре построили в 1915 году, однако в 30-ом ее переоборудовали в Дом техники, а в 90-ых – в завод. Сейчас здание является объектом культурного наследия.

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