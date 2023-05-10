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НовостиОбщество10 мая 2023 11:36

Минздрав РФ предложил передать медсестрам часть врачебных обязанностей

Чиновники считают, что нововведение позволит сделать медпомощь доступнее
Анастасия ФИЛАТОВА
Медсестрам могут делегировать обязанности по проведению медосмотров

Медсестрам могут делегировать обязанности по проведению медосмотров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медсестрам предложили передать часть обязанностей врачей. С такой инициативой выступили представители министерства здравоохранения России. В ведомстве считают, что данная мера позволит сделать медицинскую помощь доступнее.

Так, медсестрам предложили делегировать обязанности по проведению медосмотров, по подготовке списков для диспансеризации и по проведению санитарно-гигиенического просвещения среди россиян. Кроме того, им могут поручить наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

По мнению представителей Минздрава РФ, нововведения разгрузят врачей. Те смогут уделять пациентам больше времени. Благодаря этому должна повыситься доступность медпомощи. Сами медики эту идею в большинстве своем не оценили. Как пишет ФАН, инициативу поддержали менее 10% работников здравоохранения.

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