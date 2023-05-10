Минздрав РФ предложил передать медсестрам часть врачебных обязанностей

Медсестрам могут делегировать обязанности по проведению медосмотров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медсестрам предложили передать часть обязанностей врачей. С такой инициативой выступили представители министерства здравоохранения России. В ведомстве считают, что данная мера позволит сделать медицинскую помощь доступнее.

Так, медсестрам предложили делегировать обязанности по проведению медосмотров, по подготовке списков для диспансеризации и по проведению санитарно-гигиенического просвещения среди россиян. Кроме того, им могут поручить наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

По мнению представителей Минздрава РФ, нововведения разгрузят врачей. Те смогут уделять пациентам больше времени. Благодаря этому должна повыситься доступность медпомощи. Сами медики эту идею в большинстве своем не оценили. Как пишет ФАН, инициативу поддержали менее 10% работников здравоохранения.

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