В Самаре после жалоб жителей привели в порядок остановку на ул. Гагарина

Дефекты были устранены в течение суток. Фото: ЦУР Самарская область

В Самарской области благодаря сигналам жителей оперативно приводят в порядок остановочные павильоны. За последние дни работы были выполнены сразу на нескольких объектах. Информацию сообщили в региональном ЦУР.

Одна из таких остановок находится на улице Гагарина в Самаре. Там открепилась прозрачная стенка, в результате чего стекло болталось и могло на упасть на прохожих. Жители заметили дефект 9 мая 2023 и сообщили о нем в соцсетях. 10 мая остановку привели в порядок.

Помимо этого, остановочные павильоны нередко страдают от нападения вандалов. В их числе – остановка у Дома офицеров в Тольятти, которую разбили злоумышленники. Местные жители заметили разрушения и сообщили властям. Они восстановили объект и убрали осколки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.